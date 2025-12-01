Orlando convinto dall’Inter | Rimangono i più forti Ecco cosa deve cominciare a fare
Inter News 24 L’ex calciatore Massimo Orlando è convinto che l’Inter sia la squadra più forte del campionato, anche se deve iniziare a fare questa cosa. Massimo Orlando, ex calciatore e attuale opinionista, ha commentato la recente vittoria dell’Inter sul campo del Pisa, intervenendo ai microfoni di TMW Radio. La gara, conclusasi 2-0 grazie alla doppietta di Lautaro Martínez, ha permesso ai nerazzurri di archiviare il periodo negativo. L’analisi di Orlando si è concentrata sull’importanza del risultato ottenuto dalla squadra di Cristian Chivu. Dopo le due sconfitte consecutive, era fondamentale per l’Inter ritrovare il successo e muovere la classifica per non perdere terreno dalle dirette concorrenti. 🔗 Leggi su Internews24.com
