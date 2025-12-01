Orietta a sorpresa al Fuori Orario

"Orietta Berti stasera è quiiiii!". L’annuncio dei Fuckyourclique – sabato scorso, sul palco del Fuori Orario di Taneto – manda in visibilio le centinaia di fan giunti per applaudire i rapper noti per i testi espliciti (tacciati anche di blasfemia) nella loro ultima data della stagione. Eccola l’Orietta sul palco, trionfante, mentre canta ’Cabaret’ con loro, il tormentone canoro dell’estate scorsa, da milioni di ascolti e visualizzazioni. Dallo Zecchino d’Oro ai Fuckyourclique. L’usignolo di Cavriago racconta così questa improvvisata. "Sono appena tornata da Bologna, dove ero ospite all ‘Zecchino’ e non potevo non venirvi a trovare", spiega. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

