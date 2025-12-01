Orgoglioso della prova Ma la sconfitta brucia

Amaro il commento a fine gara dell’allenatore della Vigor Senigallia, Aldo Clementi. "Una sconfitta che non fa certo piacere - ha ammesso - però mi piace pensare che abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo tenuto il campo alla grande per tantissimi minuti contro una delle squadre per me più forti di questo campionato e lo dicevo già prima che iniziasse la stagione. Abbiamo avuto diversi problemi sia prima della partita che durante visto che abbiamo perso tre giocatori per infortunio molto seri in mezzo al campo, tre centrocampisti che si aggiungono a quelli che già non avevamo a disposizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Orgoglioso della prova. Ma la sconfitta brucia"

Contenuti che potrebbero interessarti

SPECIALE - Possanzini: "Grande prova, orgoglioso dei miei ragazzi!" - facebook.com Vai su Facebook

"Orgoglioso della prova. Ma la sconfitta brucia" - Amaro il commento a fine gara dell’allenatore della Vigor Senigallia, Aldo Clementi. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Torino, Paro: "La sconfitta brucia, ma i ragazzi hanno superato la prova" - Matteo Paro, vice allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per analizzare la sconfitta contro l'Atalanta: "Penso che il risultato non sia soddisfacente, abbiamo tirato ... Scrive m.tuttomercatoweb.com

Calcio: Baroni 'la prestazione c'e stata, sconfitta che brucia' - Il Parma ha faticato tantissimo, loro hanno fatto due tiri nello specchio, il rigore e il colpo di testa. Secondo ansa.it