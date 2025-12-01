Ordine Ingegneri | Realizzate strutture ricettive di lusso oltre reali necessità
Firenze, 1 dicembre 2025 – “A Firenze la costruzione di strutture ricettive di fascia altissima e residenze extralusso ha ormai superato di gran lunga le esigenze reali della città”. A dirlo è Simone Staccioli, consigliere dell’ Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze e coordinatore della Commissione Urbanistica ed Edilizia. “Negli ultimi 15 anni diversi edifici dismessi sono stati recuperati e questo rappresenta in sé un fatto positivo dal punto di vista tecnico e architettonico. Molti immobili erano in condizioni critiche e oggi tornano a vivere - spiega Staccioli. Ma l’occasione di una rinascita realmente orientata alla comunità è stata spesso sacrificata a favore di un modello quasi esclusivamente turistico”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
