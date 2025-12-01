Orario Juve Udinese Coppa Italia | quando si giocano gli ottavi di finale Tutti i dettagli sulla sfida dei bianconeri

Orario Juve Udinese Coppa Italia: quando si giocano gli ottavi di finale della competizione 202526. I dettagli. L’eco dello shock per il grave infortunio di Dusan Vlahovic non si è ancora spento, ma il calendario non concede tregua. La Juve deve voltare pagina immediatamente e tuffarsi nella Coppa Italia. Domani sera, martedì 2 dicembre, i bianconeri scenderanno in campo all’Allianz Stadium per affrontare l’ Udinese nel match valido per gli ottavi di finale. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 21:00. Si tratta di una gara secca: chi vince accede ai quarti, chi perde saluta la competizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

