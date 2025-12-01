Orario della ruota della fortuna | quando si gioca e quando termina

orario di trasmissione de la ruota della fortuna: orario di inizio e fine. Il game show condotto da Gerry Scotti rappresenta uno dei principali appuntamenti dell'access prime time di Canale 5, attirando un vasto pubblico. La curiosità principale riguarda l'orario di inizio e di fine delle puntate, data la variabilità che si verifica nel corso delle settimane. orario ufficiale e variazioni nelle trasmissioni. Secondo la guida TV di Mediaset Infinity, la trasmissione inizia generalmente intorno alle 20.40, subito dopo il telegiornale delle 20.00. La conclusione si registra, in media, intorno alle 21.

