Opzione donna Fratelli d’Italia prova a salvare la misura in manovra | l’emendamento allarga la platea alle licenziate Ma servono 90 milioni di copertura

Orizzontescuola.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Opzione donna, eliminata dal governo nella manovra, potrebbe tornare grazie a un emendamento presentato da Fratelli d'Italia. La senatrice Paola Mancini ha proposto di prorogare al 31 dicembre 2025 il termine per maturare i requisiti della misura: 61 anni di età e 35 anni di contributi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

