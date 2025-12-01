Opzione donna Fratelli d’Italia prova a salvare la misura in manovra | l’emendamento allarga la platea alle licenziate Ma servono 90 milioni di copertura
Opzione donna, eliminata dal governo nella manovra, potrebbe tornare grazie a un emendamento presentato da Fratelli d'Italia. La senatrice Paola Mancini ha proposto di prorogare al 31 dicembre 2025 il termine per maturare i requisiti della misura: 61 anni di età e 35 anni di contributi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Contenuti che potrebbero interessarti
FdI resuscita Opzione donna, ma resta l’incognita dei fondi Vai su X
Si fa più difficile la strada per allargare Opzione donna nel 2026. - facebook.com Vai su Facebook
FdI resuscita Opzione donna, ma resta l’incognita dei fondi - L’emendamento alla manovra della senatrice Mancini prova a riportare in vita l’unico canale di flessibilità in uscita per le lavoratrici eliminato dal ... Scrive repubblica.it
Pensioni, torna Opzione Donna nel 2026. Ecco come - Fratelli d’Italia vuole ripristinare Opzione Donna la cui proroga per il momento non figura in legge di Bilancio 2026. Riporta money.it
Pensioni, doccia fredda su Opzione donna: sfuma la proroga in manovra - In Senato è stato cassato per problemi di coperture un emendamento di Fratelli d'Italia che puntava a intervenire sulla durata della misura ... Riporta today.it