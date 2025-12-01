Opta | l’Italia andrà ai Mondiali ma per il titolo sarà lotta tra Spagna e Francia

Nel grande mosaico delle previsioni per i Mondiali, l’Italia osserva la scena con un misto di ambizione e prudenza. Le griglie dei bookmaker confermano un quadro chiaro: il titolo, salvo sorprese, passerà quasi certamente dalle mani delle quattro superpotenze del calcio globale — Francia (14%), Inghilterra (11.8%), Argentina (8.7%), Brasile (5,6%) e Spagna  (17%) — con gli Azzurri a metà strada tra le favorite “reali” e il gruppo delle possibili mine vaganti qualora arrivi la qualificazione.  Lo scrive Dh Les Sports citando L ‘agenzia di dati sportivi Opta Le super-favorite: Francia, Inghilterra, Brasile, Spagna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

