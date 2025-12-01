A un mese dallo scandalo della Bbc — finito al centro della bufera per la manipolazione certa di un video del discorso di Donald Trump, episodio che aveva fatto infuriare la Casa Bianca, tanto da definire l’emittente britannica «una macchina di propaganda di sinistra » — l’amministrazione americana passa ai fatti. L’obiettivo? Rimettere un argine a testate che, nel fervore di sostenere una narrativa politica, sembrano aver smarrito la prudenza elementare del mestiere. Così, compare la lista dei “trasgressori” sul sito ufficiale della White House. Casa Bianca all’attacco dei media progressisti. È un vero e proprio registro aggiornato settimanalmente con articoli giudicati “falsi e fuorvianti”, corredato da link e da una scheda che riassume omissioni, distorsioni e forzature contestate. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Operazione verità: sul sito della Casa Bianca Trump smonta le fake news di alcuni giornali