Operazione antidroga a San Cristoforo | fermato mentre fa una ‘consegna’ davanti a un B&B

Fermato un 54enne sorpreso a consegnare stupefacenti davanti a un B&B. I Carabinieri del Nucleo Operativo di Catania Piazza Dante hanno concluso un intervento mirato contro lo spaccio nel quartiere San Cristoforo, sorprendendo un 54enne catanese mentre consegnava una dose di droga a un giovane acquirente proprio davanti all'ingresso di un B&B. L'osservazione e l'intervento dei militari. Durante un servizio in abiti civili con auto di copertura, i militari hanno notato due uomini scambiarsi un piccolo involucro: – uno seduto su uno scooter elettrico, – l'altro appoggiato al portone dell'edificio.

