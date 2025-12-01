Openda Juve, l’infortunio di Vlahovic regala spazio: il belga avrà minuti ma per la Gazzetta il sostituto naturale è David, il canadese è in vantaggio. L’infortunio muscolare occorso a Dusan Vlahovic nel primo tempo della vittoria contro il Cagliari ha gettato un’ombra sulla stagione della Juventus, privando Luciano Spalletti del suo terminale offensivo principale per un periodo che si teme possa essere molto lungo (fino a febbraio). Tuttavia, l’assenza del serbo apre inevitabilmente nuovi scenari e opportunità per chi, finora, ha dovuto accontentarsi di un minutaggio ridotto o di subentri a gara in corso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Openda Juve, scenari stravolti dopo l’infortunio di Vlahovic? Cosa filtra sul belga e come potrebbe essere impiegato d’ora in avanti