Open Night al Liceo Carlo Porta | una serata suggestiva per scoprire insieme l’Istituto
Il Liceo Statale Carlo Porta di Monza è tornato ad aprire le proprie porte a studenti e famiglie. E lo ha fatto in un modo speciale, con una nuova, originale iniziativa dedicata all’orientamento in entrata. È nata così l’Open Night, una serata pensata per far vivere da vicino l’atmosfera che si respira all’interno dell’Istituto: «Con questa nostra iniziativa - sottolinea la Dirigente Scolastica, professoressa Giovanna Lacatena - abbiamo voluto porre al centro dell’attenzione proprio gli studenti, manifestando loro l’energia, la creatività e la passione che animano la comunità scolastica del Porta, collocandoli al centro del nostro progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
