On the Road a Malta | firmato il protocollo con MTF e la Malta Police Force per esportare il format

On the Road apre la porta del Mediterraneo. Nel quadro del Mediterranean Tourism Forum, è stato firmato il Protocollo d’Intesa tra Ragazzi On The Road APS, la Mediterranean Tourism Foundation (MTF) e la Malta Police Force (MPF, Forza di Polizia unitaria della Repubblica di Malta), con l’obiettivo di esportare a partire dai prossimi mesi sull’isola il format educativo italiano e, proprio da Malta – porta naturale del Mediterraneo – avviare il percorso che potrà estendere progressivamente “On the Road” all’area mediterranea. Per l’ Associazione Ragazzi On the Road erano presenti Alessandro Invernici, fondatore e Vice Presidente, e Luca Zanchi, Direttore Operativo, che hanno portato i saluti del presidente Egidio Provenzi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it