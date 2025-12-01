On the Road a Malta | firmato il protocollo con MTF e la Malta Police Force per esportare il format
On the Road apre la porta del Mediterraneo. Nel quadro del Mediterranean Tourism Forum, è stato firmato il Protocollo d’Intesa tra Ragazzi On The Road APS, la Mediterranean Tourism Foundation (MTF) e la Malta Police Force (MPF, Forza di Polizia unitaria della Repubblica di Malta), con l’obiettivo di esportare a partire dai prossimi mesi sull’isola il format educativo italiano e, proprio da Malta – porta naturale del Mediterraneo – avviare il percorso che potrà estendere progressivamente “On the Road” all’area mediterranea. Per l’ Associazione Ragazzi On the Road erano presenti Alessandro Invernici, fondatore e Vice Presidente, e Luca Zanchi, Direttore Operativo, che hanno portato i saluti del presidente Egidio Provenzi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Approfondisci con queste news
ON THE ROAD A MALTA! MODELLO EDUCATIVO PER IL MEDITERRANEO ? Con il protocollo d’intesa firmato con @maltapoliceforce e @medtourism.foundation a La Valletta durante il Mediterranean Tourism Forum, Ragazzi On the Road estende il - facebook.com Vai su Facebook
“On the Road” a Malta: firmato il protocollo con MTF e la Malta Police Force per esportare il format - L’obiettivo è di esportare a partire dai prossimi mesi sull’isola il format educativo italiano e, proprio da Malta - Lo riporta bergamonews.it
Scuola, quando la «sospensione» scende in strada Studenti «On the Road» accanto alle divise - Test con l'Istituto “Guido Galli”, dedicato al giudice Guido Galli, assassinato nel 1980 e simbolo di legalità ... Si legge su ilsole24ore.com