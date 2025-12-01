Omicidio-suicidio a Firenze lui ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita | le indagini

(Adnkronos) – La pista dell'omicidio-suicidio, con il marito che avrebbe ucciso la moglie prima di togliersi la vita, è al momento quella ritenuta più probabile dagli investigatori nella tragedia di via Giampaolo Orsini, nel quartiere di Gavinana a Firenze, dove domenica pomeriggio sono stati trovati senza vita Franco Giorgi, 74 anni, antiquario noto in città, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

Un omicidio-suicidio, con il marito che avrebbe ucciso la donna a coltellate per poi togliersi la vita con la stessa arma: è questa una possibile ricostruzione al momento ipotizzata per la morte di Franco Giorgi, 74 anni, e della moglie Gianna Di Nardo, 68 anni - facebook.com Vai su Facebook

Marito e moglie sono stati trovati morti a Firenze nella loro casa, con ferite d'arma da taglio. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, a partire da quella di un'aggressione, con duplice omicidio, a quella di un caso di omicidio-suicidio. #ANSA Vai su X

Coniugi morti a Firenze, ipotesi omicidio-suicidio: «Lui l'ha uccisa a coltellate e si è tolto la vita». La verità da autopsia e telecamere - Se nella serata di domenica si era fatta strada l'ipotesi del duplice omicidio, sembra invece che le indagini propengano per un'altra possibilità, quella del ... Come scrive corriereadriatico.it

Omicidio-suicidio a Firenze, "lui ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita": le indagini - suicidio, con il marito che avrebbe ucciso la moglie prima di togliersi la vita, è al momento quella ritenuta più probabile dagli investigatori nella t ragedia di via Giampaolo ... Riporta adnkronos.com

Coniugi morti a Firenze, l’ipotesi dell’omicidio suicidio: ‘Lui ha ucciso lei, poi si è tolto la vita’ - E’ l’ipotesi investigativa principale sulla quale stanno lavorando gli inquirenti. Secondo lanazione.it

Antiquario e sua moglie trovati morti in casa a Firenze: ipotesi omicidio suicidio, sequestrato un coltello - I dettagli sulla morte di Franco Giorgi e Gianna Di Nardo, trovati senza vita dal figlio nella loro abitazione a Firenze ... ilfattoquotidiano.it scrive

Coniugi trovati morti in casa a Firenze: ipotesi omicidio-suicidio - La pista privilegiata dai carabinieri è quella legata a una possibile lite familiare tra l'antiquario Franco Giorgi e la moglie Gianna DI Nardo ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Firenze, marito e moglie trovati morti. Avanza l’ipotesi omicidio-suicidio. Chi erano le vittime - Ancora da chiarire la dinamica del fatto, sul quale indagano i carabinieri. Riporta lanazione.it