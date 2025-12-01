Omicidio Pierina Paganelli vicini in aula | dettagli inediti e quel ‘Oddio mia suocera’ che riaccende i sospetti

La frase di Manuela Bianchi: «Oddio, mia suocera, perché capitano tutte a me». È il 4 ottobre 2023 quando, nel garage di via del Ciclamino a Rimini, viene trovato il corpo di Pierina Paganelli. In Corte d’Assise, durante il processo che vede imputato Louis Dassilva, emerge una testimonianza destinata a pesare. A riportarla è il vicino Ionas Nastas, che ricorda le parole pronunciate da Manuela Bianchi alla vista del cadavere: «Oddio, mia suocera, perché capitano tutte a me». Nastas, moldavo, abita nello stesso condominio. Ha raccontato di aver sentito un urlo la sera precedente, il 3 ottobre. «Pensai fossero ragazzi che giocavano» – ha detto, spiegando di non aver dato peso a quel grido. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio Pierina Paganelli, vicini in aula: dettagli inediti e quel ‘Oddio, mia suocera’ che riaccende i sospetti

