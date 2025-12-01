Omicidio Francesco Pio Maimone oggi la sentenza in appello

Napolitoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La storia di nostro figlio va narrata ai giovani di oggi che rivelano non di rado delle fragilità caratteriali e comportamentali". Ne sono convinti Antonio e Tina Maimone, genitori di Francesco Pio Maimone, il pizzaiolo 18enne ucciso sul lungomare di Napoli, vittima di una rissa a cui era. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

