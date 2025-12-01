Omer Elomari del Grande Fratello 2025 | età origini e Instagram

profilo di omer elomari: biografia, origini e percorso personale. Omer Elomari è nato il 25 dicembre 1998 a Damasco, Siria. Con quasi 27 anni, affronta un passato segnato dalla guerra: all'età di 11 anni, la sua abitazione è stata bombardata, costringendo la famiglia a fuggire e a ricominciare una nuova vita. Questa esperienza ha influenzato profondamente il suo percorso di vita, portandolo a lasciare il paese natale insieme a madre, padre, uno fratello maggiore e tre sorelle più piccole. Il nucleo familiare si è trasferito in Turchia, nella città di Mersin, situata sul mare nel sud del Paese. Successivamente, nel 2024, Elomari si è spostato in Italia in cerca di nuove opportunità lavorative.

