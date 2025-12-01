Oltre le Ferite | Testimonianze di donne violenza rinascita e speranza sul palco di Palermo
Grande successo ieri sera allo Spazio Teatrale della Parrocchia SS. Mediatrice di Palermo, per il reading teatrale di Letizia Maria Mineo, promosso dall’Associazione Crisalide APS, e inserito nel ricco programma di Palermo Capitale Italiana del Volontariato 2025, e proposto in occasione della Giornata Internazionale della violenza contro le donne. Il coraggio di guardare oltre, l’importanza di dare voce a donne reali o rappresentate per far emergere storie di dolore,speranza e rinascita Lo spettacolo ideato e diretto con grande sensibilità da Letizia Maria Mineo è concepito come un percorso diviso in tre momenti molto intensi e coinvolgenti: Le ferite – introdotte da una bellissima coreografia Vittime,realizzata dal gruppo Dance Crisalide Ensamble(Stefania Brilla,Maria Concetta Corselli, Maria Rosaria Corselli, Martina Covais, Rosalia Giacalone) con testimonianze, poesie, racconti, di varie autrici, e lo splendido monologo il Cuore di Medusa, (scritto e interpretato da Letizia Maria Mineo) che raccontano del trauma vissuto e subito. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com
