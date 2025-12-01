Oltre la guerra c' è il vuoto | l' economia della Russia arranca
Quando un Paese vince, ma il suo portafoglio perde, la vittoria comincia a pesare più della sconfitta. La Russia di oggi vive esattamente questa contraddizione: un esercito che avanza in Ucraina e un'economia che arretra sul fronte interno. Mentre il Cremlino ostenta sicurezza militare, il prezzo economico della guerra si fa ogni mese più ingombrante, più difficile da occultare perfino nella retorica celebrativa del potere. Secondo il Centro per l'Analisi Macroeconomica e le Previsioni a Breve Termine (CMASF), organismo vicino al governo, e dunque non sospettabile di eccessi critici, l'industria russa si trova in una «zona di confine», sospesa tra stagnazione e declino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
