Oltre il 25 novembre un incontro per educare alla non violenza partendo dalla genitorialità
Alla biblioteca comunale di Macerata Campania si è svolto un incontro dal titolo “Oltre il 25 novembre”, un appuntamento che ha richiamato cittadini, famiglie e operatori del settore per riflettere sul tema della non violenza attraverso il punto di vista della genitorialità. Un momento sentito e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Oltre il 25 novembre. Proseguono le attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione dedicate alla prevenzione e al contrasto della violenza maschile contro donne e ragazze. Anche questa settimana, grazie alla collaborazione tra Telefono Rosa T - facebook.com Vai su Facebook
#BorsinoLavoro | Tra novembre 2025 e gennaio 2026 le imprese prevedono oltre 1,3 milioni di #assunzioni. Nel solo mese di novembre, la difficoltà di reperire personale riguarda il 45,7% dei profili ricercati, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 20 Vai su X
Macerata Campania, Oltre il 25 novembre: genitorialità e prevenzione al centro dell’incontro in biblioteca - Scopri tutti i dettagli riguardo Macerata Campania, Oltre il 25 novembre: genitorialità e prevenzione al centro dell’incontro in biblioteca . Da casertaweb.com
Per il 25 novembre. Iniziative dell’Università Statale di Milano - Università degli Studi di Milano 24 e 25 novembre Aula Magna via Festa del Perdono 7 L’economia della libertà. Lo riporta womenews.net
Il venezuela oltre Chavez, un incontro alla Domus Mazziniana di Pisa - 30 presso la Domus Mazziniana a Pisa, tornano gli incontri del ciclo “Clioscopio” promosso dalla Domus Mazziniana e ... Secondo gonews.it
25 Novembre, numerose le iniziative a Catanzaro e provincia (FOTO) - Cerimonia di inaugurazione della Sala d’Ascolto “Il Nido della Fenice” nel Centro Polifunzionale della Polizia di Stato – Questura di Catanzaro. Scrive giornaledicalabria.it
Il 25 novembre alle ore 10.30, presso la Fondazione Brodbeck, finissage della mostra SUPERVISIONI, promossa dall’Accademia di Belle Arti di Catania e incontro con autori, i ... - 30, presso la Fondazione Brodbeck, si terrà il finissage della mostra SUPERVISIONI, promossa dall’Accademia di Belle Arti ... Segnala lavalledeitempli.net
25 novembre, proiezione del film What we right for per i ragazzi del Vittorio Emanuele-Chimirri - In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, come Legambiente Catanzaro e Calabria si legge in una nota stampa “abbiamo colto l’invito del Collettivo ... catanzaroinforma.it scrive