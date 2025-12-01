Oltre 500 morti in Indonesia per le devastanti inondazioni l’isola di Sumatra la più colpita

Il numero delle vittime delle devastanti inondazioni e frane che hanno colpito l’Indonesia continua a crescere. Lunedì le autorità hanno aggiornato il bilancio, oltre 500 morti, mentre più di 400 persone risultano ancora disperse. Le operazioni di soccorso restano concentrate sull’isola di Sumatra, la più duramente colpita, dove intere comunità sono rimaste isolate e migliaia di residenti non ricevono più rifornimenti essenziali. Il miglioramento del tempo nel fine settimana ha permesso ai soccorritori di recuperare altri corpi, ma l’accesso alle zone più remote è ancora estremamente difficile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

