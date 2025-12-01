Oltre 200 geometri umbri fanno il punto sul ‘Salva Casa’ con Matteo Salvini
Circa 250 geometri provenienti da tutta l'Umbria si sono ritrovati a Perugia per fare il punto con il ministro Matteo Salvini, che ne è stato il principale fautore, sulla cosiddetta 'Legge Salva Casa' (legge 1052024), la norma che contiene importanti misure di semplificazione per favorire la.
