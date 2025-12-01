Olio in strada serie di tamponamenti in città

Pontedera, 1 dicembre 2025 – Traffico letteralmente impazzito intorno alle 18,30 oggi in città per una serie di tamponamenti sulla Tosco Romagnola nel tratto della confluenza tra l'Era e l'Arno. Pare che gli incidenti siano stati causati dalla perdita di olio (o carburante) da un veicolo. Il conducente di un'auto ha perso il controllo finendo contro un muro all'altezza della rampa del parcheggio multipiano di piazza Berlinguer. In un tratto della stessa Tosco Romagnola in direzione di Fornacette si sono verificati diversi tamponamenti. La strada è stata chiusa al traffico dalla Polizia Locale. Circolazione deviata dalla Polizia all'altezza della rotatoria su via Vittorio Veneto e dalla parte opposta in via Pisana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

