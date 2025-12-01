Olio | annata straordinaria Coldiretti Puglia

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Annata straordinaria per l’olio extravergine della Puglia con qualità eccellente e quantità in risalita, nonostante la siccità e gli eventi estremi, con l’EVO pugliese che spopola in Italia e all’estero con un balzo del 62% degli oli DOP Terra di Bari, al top della classifica nazionale delle esportazioni. Ad affermarlo è Coldiretti Puglia, in occasione della festa dell’olio nuovo nei mercati contadini in Puglia, con il valore alla produzione degli oli DOP pari a 82 milioni di euro, secondo i dati Ismea – Qualivita. L’olio extravergine d’oliva non protegge solo il cuore, ma è un super-alleato per il cervello contro Alzheimer, Parkinson e declino cognitivo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Olio: “annata straordinaria” Coldiretti Puglia

