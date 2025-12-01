Ok Ue all’ottava rata del PNRR | 12,8 miliardi per l’Italia Interventi strategici anche su istruzione
La Commissione europea ha comunicato oggi la valutazione positiva al pagamento dell’ottava rata del PNRR dell’Italia, per un importo di 12,8 miliardi di euro. Con tale decisione viene certificato il pieno ed effettivo conseguimento dei trentadue obiettivi previsti, in linea con i cronoprogrammi concordati a livello europeo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Fitto: "ok Ue all'ottava rata Pnrr è un progresso significativo" - "Questa nuova tranche sostiene interventi strategici" su "istruzione, digitalizzazione e salute, con risultati già visibili in tutto il Paese", aggiunge Fitto, sottolineando che "in tema di riforme si ... ansa.it scrive
