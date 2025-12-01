Oi vita mia di Pio e Amedeo è un successo | ecco quanto ha incassato al botteghino nel primo weekend

Dietro la corazzata Disney Zootropolis 2 si fa largo il successo comico del nuovo film di Pio e Amedeo, che segna la miglior apertura italiana della stagione. A rivitalizzare il botteghino italiano pre-dicembrino non ci ha pensato solo Zootropolis 2. Oi vita mia, la nuova commedia che segna l'esordio dei due comici dietro la macchina da presa, si impone con un incasso di 2,1 milioni di euro raccolto in 387 sale e 282.591 presenze (dati Cinetel). Cifre che consacrano la commedia miglior apertura italiana della stagione cinematografica, registrando una media di 5.600 euro per sala. Come indica la nostra analisi settimanale del box office, il film con Pio e Amedeo si piazza al secondo posto dietro all'hit Disney Zootropolis 2. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Oi vita mia di Pio e Amedeo è un successo: ecco quanto ha incassato al botteghino nel primo weekend

