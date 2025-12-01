Di seguito trovate un estratto dal libro Claudio Chiappucci. I luoghi del Diablo, la biografia del ciclista italiano, scritta da Federico Vergari e pubblicata da DFG Lab. Se volete, potete acquistarlo qui. (Sestriere, Italia, 18 luglio 1992) Nei primi mesi del 1992 uscì un album di Lorenzo Jovanotti dal titolo Lorenzo 1992. Quel disco conteneva anche la bellissima Estate 1992, un piccolo manifesto delle estati di inizio anni Novanta che sapevano essere tanto semplici quanto generose di emozioni e avventure. Di promesse, in una sola parola. In questa canzone Jovanotti si domandava dove saremmo andati in vacanza: «a Ostia? A Fregene? O forse a Rimini o Riccione?» Ricordo che ogni volta che sentivo quella strofa io rispondevo tra me e me che sarei stato con ogni probabilità a pedalare sulle bollenti strade del Tour de France, immerso in un oceano di girasoli mentre molti italiani si organizzavano per andare in ferie. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Oggi faccio un casino