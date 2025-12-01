Ofelia Passaponti Miss Italia 2024 | La vita può cambiare in un attimo Con Amadeus? Felicità pura

Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024, è la madrina di Siena Incanta. Il Natale tra cultura e meraviglia. La magia delle Feste viene creata attraverso un meraviglioso gioco di luci che si accendono dal primo dicembre in occasione della festa di Sant’Ansano – patrono della città – e il grande corteo che celebra l’apertura dell’anno contradaiolo. Uno spettacolo suggestivo che valorizzerà in tutto il suo splendore il centro storico cittadino dichiarato dall’Unesco 30 anni fa Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Ofelia Passaponti, da fiera senese, ci ha raccontato cosa significa per lei ricoprire questo ruolo specialissimo, ma ci ha detto anche della sua esperienza in tv come valletta di Amadeus a La Corrida, dei suoi sogni nel cassetto e ci ha svelato i segreti della sua bellezza. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024: “La vita può cambiare in un attimo. Con Amadeus? Felicità pura””

