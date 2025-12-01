Odysightai Belcastro è il nuovo vp della comunicazione in Europa

Odysight.ai, società quotata al Nasdaq (Odys), ha annunciato la nomina di Rodolfo Belcastro come vicepresidente della Comunicazione strategica, Affari pubblici e Sviluppo aziendale in Europa. Odysight.ai è attiva nei settori della manutenzione predittiva e del monitoraggio basato sulle condizioni. Con sede negli Stati Uniti e controllate in Italia e Israele, l’azienda punta a rafforzare la propria presenza europea, con particolare attenzione al mercato italiano. La società ha recentemente completato il primo volo operativo europeo della tecnologia TruVision su un elicottero AW139 del gruppo Leonardo, in collaborazione con SIPAL e con l’ Aeronautica Militare Italiana, aprendo la strada a applicazioni civili e governative. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Odysight.ai, Belcastro è il nuovo vp della comunicazione in Europa