Occhio Inter qualcuno bussa alla porta | Voglio giocare sempre di più È il momento di Diouf?
Avvia l'azione del secondo gol a Pisa, poi serve un bel pallone a Lautaro. Ora il francese reclama spazio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La classifica delle prime 10 dopo il big match dell’Olimpico: Milan e Napoli in testa, seguite da Inter e Roma e occhio al Bologna con una partita in meno Chi è la favorita per lo scudetto? - facebook.com Vai su Facebook
Occhio alle sorprese, nell'ultimo allenamento #Chivu ha provato diverse idee #PisaInter GDS Vai su X
Occhio Inter, qualcuno bussa alla porta: "Voglio giocare sempre di più". È il momento di Diouf? - Chivu glielo sta dicendo da diversi mesi: “Il tuo momento arriverà, devi solo continuare a spingere”. Riporta msn.com
Inter, Juan Jesus: |L'Osasuna bussa alla porta - Anche l'Osasuna bussa alla porta dell'Inter per il giovane difensore brasiliano Juan Jesus. Si legge su calciomercato.com
L'Inter bussa alla porta del Palmeiras per Rios: la richiesta del club brasiliano - L’Inter avrebbe avuto il primo contatto con il Palmeiras per il centrocampista Ricard Rios individuato come possibile erede di Hakan Calhanoglu in mezzo al campo. Si legge su tuttomercatoweb.com