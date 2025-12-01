Occhio Inter qualcuno bussa alla porta | Voglio giocare sempre di più È il momento di Diouf?

Avvia l'azione del secondo gol a Pisa, poi serve un bel pallone a Lautaro. Ora il francese reclama spazio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Occhio Inter, qualcuno bussa alla porta: "Voglio giocare sempre di più". È il momento di Diouf?

