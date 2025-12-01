Occasioni a raffica ma solo un pari | l' Atletico Catania 1994 Viagrande non va oltre il pareggio con il Niscemi
L’Atletico Catania 1994 Viagrande impatta allo stadio “Francesco Russo” contro il Niscemi. La squadra giallorossoblù non riesce a tornare alla vittoria. La gara, valida per il dodicesimo turno del Girone B di Eccellenza, si chiude in parità sull’1-1. Due reti realizzate entrambe nella prima parte. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
