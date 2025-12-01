O Greta o Gerusalemme L' attivismo interscambiabile di un mondo privo di significato

"Il mio paese è noto per i mobili Ikea, qualche tennista e, naturalmente, per gli Abba” scrive sulla Free Press la giornalista svedese Annika Hernroth-Rothstein. “Oggi, il nostro prodotto d’esportazione più famoso è Greta Thunberg, che era stata accettata da molti come una sorta di coscienza mondiale: una ragazzina che diceva la verità al potere. Thunberg è un fenomeno. Ma, cosa ancora più importante, è un caso di studio di ciò che è andato storto in Svezia e nel resto d’Europa negli ultimi decenni. E’ una bambina perduta in un continente perduto, entrambi alla disperata ricerca di uno scopo. Ottant’anni fa, sulla scia della Seconda guerra mondiale e dell’Olocausto, gran parte dell’Europa giaceva devastata. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - O Greta o Gerusalemme. L'attivismo interscambiabile di un mondo privo di significato

