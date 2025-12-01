Piazza Affari chiude in calo, in linea con le altre borse europee e in scia a Wall Street. L’indice Ftse Mib perde lo 0,22% a 43.259 punti. Il focus è sulla pubblicazione di numerosi dati economici questa settimana, con i mercati che ora si aspettano che la Fed tagli i tassi di interesse nella riunione del 10 dicembre. Gli investitori stanno anche monitorando i progressi su un potenziale accordo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Nuovo tonfo in Borsa per Montepaschi: perde quasi il -3% dopo l'inchiesta sulla scalata a Mediobanca