Nuovo tariffario dentale 2025 un riferimento unico per costi e risarcimenti

Il Tariffario Odontoiatrico Nazionale 2025 segna un passaggio decisivo nella valutazione dei costi delle cure dentali e dei danni odontoiatrici in Italia. Nato da uno studio accademico italiano, offre un nuovo metro di giudizio condiviso tra cittadini, professionisti del settore, consulenti tecnici e compagnie assicurative. Un riferimento nazionale per costi e risarcimenti In un sistema .

Approfondisci con queste news

