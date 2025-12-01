Nuovo sciopero generale in arrivo a dicembre treni a rischio per 21 ore

Un nuovo sciopero generale è in arrivo a dicembre.A proclamare la nuova agitazione è stata la Cgil, che ha indetto uno sciopero generale nazionale contro la legge di bilancio, in programma per venerdì 12 dicembre.Lo sciopero interessa anche i trasporti, in particolare il settore ferroviario: a. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

