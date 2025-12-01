Nuovo orario Trenord il Malpensa da Cadorna diventa regionale con la seconda classe

1 dic 2025

Tra le novità dell’orario invernale di Trenord che entrerà in vigore il prossimo 14 dicembre, c’è anche la trasformazione del Malpensa Express da Cadorna in treno regionale, con fermata a Rho-Fiera ed introduzione del servizio di seconda classe. Trenord: nasce la nuova S19, ecco l’itinerario Sono numerose le novità che del nuovo orario invernale Trenord, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

