Nuovo centro sportivo PSG | svolta per il settore giovanile per un futuro Made in Paris del club parigino! I dettagli sulla struttura

Nuovo centro sportivo PSG: dai campi terrazzati di Poissy al sogno di dominare in Francia e in Europa con i talenti locali. La nuova opera dei parigini Il nuovo centro sportivo del Paris Saint-Germain è un'opera imponente che si erge su una collina, con diciassette campi terrazzati che accompagnano i giovani talenti nel loro percorso .

Pagina 2 | Al-Khelaifi è fiero: “Così al Psg costruiamo insieme il futuro. Diversi dagli altri e più innovativi” - Viaggio nel centro sportivo del Paris Saint Germain, alle porte di Parigi, dove abbiamo incontrato il numero 1 del club campione d’Europa che ha vinto il Golden Boy Best President 2025: "Vogliamo i mi ... Lo riporta tuttosport.com