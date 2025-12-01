Nuovi guai per il premier britannico Keir Starmer. Mentre il governo è alle prese con le reazioni alla recente manovra finanziaria caratterizzata da un aumento della pressione fiscale, nelle ultime ore la posizione della cancelliera dello Scacchiere nonché titolare del Tesoro Rachel Reeves è diventata terreno di forte contestazione. L’addebito nei suoi confronti è di aver esposto al pubblico e al Parlamento un quadro più allarmante del dovuto riguardo ai conti statali. La vicenda è esplosa dopo che, in un’intervista alla Bbc, la Reeves si è trovata a dover rispondere a una serie di domande sulle informazioni preliminari diffuse prima della manovra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuovi guai per Starmer: la ministra del Tesoro Reeves "ha mentito su buco del bilancio"