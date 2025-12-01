Nuovi allagamenti al Polo infermieristico e alla Casa della Salute

La Spezia, 1 dicembre 2025 - “Nuovi allagamenti hanno colpito il Polo Infermieristico e la Casa della Salute di Bragarina. Sono episodi che si verificano puntualmente ogni volta che piove, segno di criticità strutturali irrisolte che da anni gravano su lavoratori, utenti, pazienti e studenti”. La denuncia arriva da Cgil della Spezia e la Funzione Pubblica Cgil. "Questa è l’ennesima denuncia”. “Siamo di fronte all’ennesima denuncia che siamo costretti a fare – affermano Luca Comiti, segretario generale della Cgil della Spezia, e Marzia Ilari, segretaria della Funzione Pubblica Cgil spezzina –. Non è più accettabile che strutture sanitarie pubbliche vadano in crisi a ogni temporale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

