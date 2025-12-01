Nuovi allagamenti al Polo infermieristico e alla Casa della Salute

La Spezia, 1 dicembre 2025 - “Nuovi allagamenti hanno colpito il Polo Infermieristico e la Casa della Salute di Bragarina. Sono episodi che si verificano puntualmente ogni volta che piove, segno di criticità strutturali irrisolte che da anni gravano su lavoratori, utenti, pazienti e studenti”. La denuncia arriva da Cgil della Spezia e la Funzione Pubblica Cgil. "Questa è l’ennesima denuncia”. “Siamo di fronte all’ennesima denuncia che siamo costretti a fare – affermano Luca Comiti, segretario generale della Cgil della Spezia, e Marzia Ilari, segretaria della Funzione Pubblica Cgil spezzina –. Non è più accettabile che strutture sanitarie pubbliche vadano in crisi a ogni temporale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovi allagamenti al Polo infermieristico e alla Casa della Salute

Altre letture consigliate

Scafati sott’acqua, Carotenuto denuncia emergenza ormai cronica Il consigliere Francesco Carotenuto interviene dopo i nuovi allagamenti in città, descrivendo una situazione che “non è più eccezione ma normalità”. L’allarme del consigliere comunale Il consi - facebook.com Vai su Facebook

Nuovi allagamenti al Polo infermieristico e alla Casa della Salute - “Nuovi allagamenti hanno colpito il Polo Infermieristico e la Casa della Salute di Bragarina. msn.com scrive

Allagamenti al Polo Infermieristico e alla Casa della Salute. Cgil: “Manutenzione urgente” - I cittadini, i lavoratori e gli studenti hanno diritto a strutture sicure e moderne". Come scrive msn.com