Lo aveva annunciato con un cartello sulla vetrina dello storico bar Pietranera di San Pietro prima della chiusura di fine ottobre ("grazie a tutti per questi anni passati insieme, vi aspettiamo nel nuovo bar in piazza Prampolini "). Chiusura causata, dice, dalla vendita dello stabile e da un affitto "insostenibile". E lo ha fatto. Tazio Musi, icona dei baristi reggiani, è tornato dietro al bancone de ’Il Pietranera’, che ha aperto da pochi giorni in piazza del Duomo. Il nuovo locale ha occupato gli spazi del ’Sospeso’, cocktail bar che aveva abbassato la saracinesca da qualche tempo anche per problemi di vicinato e di distesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nuova sfida con 'il Pietranera': "Vogliamo ridare slancio alla città. Aperti di domenica e pure a Natale"