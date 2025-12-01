Nuova sfida con ’il Pietranera’ | Vogliamo ridare slancio alla città Aperti di domenica e pure a Natale
Lo aveva annunciato con un cartello sulla vetrina dello storico bar Pietranera di San Pietro prima della chiusura di fine ottobre ("grazie a tutti per questi anni passati insieme, vi aspettiamo nel nuovo bar in piazza Prampolini "). Chiusura causata, dice, dalla vendita dello stabile e da un affitto "insostenibile". E lo ha fatto. Tazio Musi, icona dei baristi reggiani, è tornato dietro al bancone de ’Il Pietranera’, che ha aperto da pochi giorni in piazza del Duomo. Il nuovo locale ha occupato gli spazi del ’Sospeso’, cocktail bar che aveva abbassato la saracinesca da qualche tempo anche per problemi di vicinato e di distesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nuova sfida di Brain Training! Oggi vi proponiamo un esercizio semplice ma molto efficace per allenare memoria e concentrazione: memorizza queste parole, torna tra mezz’ora e verifica quante ne ricordi… senza guardare! Allenare la mente significa d - facebook.com Vai su Facebook
Maria Latella e la nuova sfida sui libri | “Ce n'è uno che rileggo perché svela meschinità del giornalismo invidie e sgambetti” Leggi l’articolo completo su Zazoom Vai su X