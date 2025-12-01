Nuova Fiat 500 Hybrid Torino riaccende la sua icona più pop

La Nuova Fiat 500 Hybrid torna a Mirafiori con design aggiornato, allestimenti rinnovati e un approccio pragmatico alla mobilità urbana, puntando su libertà e accessibilità. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Nuova Fiat 500 Hybrid, Torino riaccende la sua icona più pop

Argomenti simili trattati di recente

Vieni a scoprire da vicino la Nuova Fiat 500 Hybrid, orgogliosamente prodotta a Mirafiori! Compatta, agile e reattiva. Ti aspettiamo per provarla insieme su strada! - facebook.com Vai su Facebook

La nuova Fiat 500 Hybrid torna a Mirafiori e riparte dall’Italia che produce: quattro città, quattro allestimenti e quattro donne che riscoprono sé stesse attraverso un’icona capace di cambiare ancora Vai su X

Nuova Fiat 500 Hybrid: la citycar Made in Italy è tornata! - Abbiamo guidato la macchina più attesa dell’anno, la Fiat 500 Hybrid. Secondo fleetmagazine.com

A bordo della nuova Fiat 500 Hybrid, le strade che ci riportano a casa - La nuova Fiat 500 Hybrid torna a Mirafiori e riparte dall’Italia che produce: quattro città, quattro allestimenti e quattro donne che riscoprono sé stesse attraverso un’icona capace di cambiare ancora ... Lo riporta vanityfair.it

Nuova 500 Hybrid: il (parziale) dietrofront di Fiat rispetto all’elettrico - La nuova Fiat 500 Hybrid offre lo stesso design della sua sorella elettrica ma con un motore mild- Si legge su missionline.it

Nuova Fiat 500 Hybrid arriva in tutte le concessionarie italiane - Oggi e domani si svolgerà il primo Porte Aperte dedicato alla nuova Fiat 500 Hybrid, l'appuntamento commerciale che conclude una settimana di celebrazioni, che ha trasformato Torino in un palcoscenico ... Come scrive ansa.it

Fiat 500 Hybrid è già in tutte le concessionarie: l’imperdibile prezzo di lancio - Per l’occasione la Casa torinese ha anche pensato ad una promozione di lancio ... Come scrive virgilio.it

La nuova Fiat 500 Hybrid riaccende la storia di Mirafiori e la memoria condivisa della fabbrica-simbolo dell’auto - La nuova Fiat 500 Hybrid segna il tentativo di rilancio di Mirafiori, simbolo dell’industria automobilistica italiana: dagli anni d’oro della mass production alle crisi sindacali, dal rilancio con Ghi ... Lo riporta msn.com