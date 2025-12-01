Nuoto Thomas Ceccon senza il grande avversario Kos agli Europei in vasca corta | le gare a cui è iscritto

Gli Europei in vasca corta di Lublino (2-7 dicembre) rappresentano per Thomas Ceccon un passaggio chiave verso il 2026 di transizione, che porterà all’Europeo di Parigi e successivamente alla lunga rotta verso Los Angeles 2028. In Polonia il campione olimpico veneto troverà un contesto tecnico particolare, reso ancora più interessante dalla rinuncia dell’ungherese Hubert Kos, il suo avversario più atteso nelle gare a dorso e uno dei talenti emergenti del nuoto mondiale. Kos, allievo di Bob Bowman e dominatore di 100 e 200 dorso nelle recenti tappe di Coppa del Mondo negli Stati Uniti, ha scelto di non partecipare alla rassegna continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

