Nuoto rinunce alla vigilia degli Europei in vasca corta | Ceccon Martinenghi e D’Ambrosio alleggeriscono il ‘carico’

Da domani fino al 7 dicembre gli Europei di nuoto in vasca corta terranno banco a Lublino. Nella piscina da 25 metri polacca si assisterà all’ultima competizione internazionale in calendario per primattori e primattrici di acqua e cloro. La Nazionale italiana si presenta al via di questa competizione con alcune assenze, come quelle di Emma Virginia Menicucci e Lisa Angiolini per i postumi di un incidente stradale e uno stato di salute imperfetto, e di Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, sospese dopo la vicenda nota della scorsa estate. Certo, andrebbe menzionato anche Gregorio Paltrinieri, sempre più però indirizzato verso le acque libere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, rinunce alla vigilia degli Europei in vasca corta: Ceccon, Martinenghi e D’Ambrosio alleggeriscono il ‘carico’

