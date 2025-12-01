Nuoto le speranze di medaglia dell’Italia agli Europei di nuoto in vasca corta | le carte tra gare individuali e staffette

Un Europeo di passaggio, in cui andare a cercare record di podi e risultati strabilianti non è l’obiettivo principale. La manifestazione continentale in vasca corta, in programma dal 2 al 7 dicembre a Lublino, in Polonia, apre un 2026 di transizione, in cui l’appuntamento più importante sarà un altro Europeo, quello di Parigi in programma ad agosto, dopodiché tutti a testa bassa a preparare la volata olimpica con vista su Los Angeles 2028. Le carte da medaglia non mancano di certo al clan azzurro che ha perso per strada due elementi importanti come Emma Virginia Menicucci, componente della staffetta veloce, vittima di un incidente stradale non grave ma fastidioso, e la ranista Lisa Angiolini, alle prese con una brutta bronchite. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, le speranze di medaglia dell’Italia agli Europei di nuoto in vasca corta: le carte tra gare individuali e staffette

Leggi anche questi approfondimenti

Zona M 28-11-25: il Telimar affronta l'esame Quinto. L'Ekipé torna in Champions. Sabato ad alta tensione in A2 Nella decima giornata del campionato di serie A1 il Telimar Pallanuotoriparte dall' insidiosa trasferta contro l'Iren Genova Quinto, mentre il Circolo - facebook.com Vai su Facebook

Nuoto, le speranze di medaglia dell’Italia agli Europei di nuoto in vasca corta: le carte tra gare individuali e staffette - Un Europeo di passaggio, in cui andare a cercare record di podi e risultati strabilianti non è l’obiettivo principale. Si legge su oasport.it

Luca Da Prato, medaglia d'oro in Perù nei 100 dorso - Luca Da Prato, di Medea, atleta paralimpico della Gorizia nuoto ha vinto ai mondiali di Lima, in Perù, la medaglia d'oro nei 100 dorso facendo segnare anche il record nazionale. Riporta rainews.it