Npsg travolta dal Novi Ligure
PALLAVOLO NOVI LIGURE 3 NPSG ELETTROSISTEMI SP 0 (25-22 25-15 25-20) PALLAVOLO NOVI LIGURE: Formaggio, Giovannelli, Repetto, Romagnano, Buffa, Volpara, libero Martina. All. Repetto NPSG ELETTROSISTEMI SP: Zanni, Ribolini, Buffo, Alletti, Chadtchyn, Orlandi, Sozzi, Chirila, Girelli, Currarino, libero Borrello. All. Parisi Arbitri: Auditore e Gamalero NOVI LIGURE – Brutta prestazione della Npsg Elettrosistemi che nell’ottava giornata del campionato di volley maschile serie B rimedia una meritata sconfitta contro una Pallavolo Novi che si dimostra formazione di ben altro livello, "Difficile trovare delle giustificazioni che possano spiegare un risultato del genere – spiega il general manager Beppe Tartaglia – dove una somma di errori pacchiani ed inspiegabili, soprattutto dopo la bella prestazione della scorsa settimana, hanno permesso ai nostri avversari di avere vita fin troppo facile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
