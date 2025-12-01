Novità Disney | Avatar Star Wars ed altro dalle Giornate Professionali di Cinema

L’annuale appuntamento con le Giornate Professionali di Cinema a Sorrento è stato aperto dal colosso Disney in queste ore. Con apertura da spettacolo dedicata all’imminente Avatar: Fuoco e Cenere, il colosso dell’intrattenimento ha presentato a Sorrento le principali novità in arrivo al cinema nella prossima stagione. Tra le novità che hanno avuto uno spazio all’evento, Send Help, Star Wars: Mandalorian and Grogu, Oceania in live-action e non solo. Avatar: Fuoco e Cenere tra le novità Disney. Come anticipato, Disney ha aperto con un breve – ma spettacolare – video promozionale dedicato a Avatar: Fuoco e Cenere che ha visto protagonista il vulcano di Stromboli, tra i più attivi al mondo e un unicum nel panorama europeo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Novità Disney | Avatar, Star Wars ed altro dalle Giornate Professionali di Cinema

Argomenti simili trattati di recente

Dicembre è qui: novità e le Disney Novels non smettono di regalare sorprese! Due nuove uscite stanno per raggiungere i vostri scaffali: pronti a spacchettare un po’ di magia? Salva il carosello e segnati le date per non perderti le novità! #HachetteFascic - facebook.com Vai su Facebook

Avatar 3: Fuoco e Cenere è "magnifico", dice il capo di Disney, liquidando anche alcuni appunti dai producer - Sembra proprio che il capo di Disney sia rimasto decisamente soddisfatto di Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo film della serie fantascientifica di James Cameron, tanto da averlo difeso da ... Secondo msn.com

Disney: trapelano le date per Marvel, Star Wars, Pixar, Stephen King e Avatar fino al 2028 - La Disney ha in programma di mantenere un fitto programma di uscite nei prossimi anni e il suo calendario aggiornato, appena trapelato online, illustra nel dettaglio i piani per il prossimo futuro di ... Da cinema.everyeye.it

Avatar 3, Gli Incredibili 3, Lilo & Stitch, Oceania 2, Tron Ares: le novità cinematografiche dal Disney D23 - Le star Auli’i Cravalho e Dwayne Johnson si sono presentate all’evento e Cravalho ha eseguito una performance dal vivo di una delle nuove ... Da cineblog.it