Novena all’Immacolata Concezione per chiedere una grazia terzo giorno

Lalucedimaria.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi preghiamo il terzo giorno della Novena allImmacolata Concezione, per rafforzare la nostra fiducia. Affidiamo a Maria, Immacolata, la nostra richiesta con cuore umile e sincero. Maria Santissima fu preservata dal peccato originale sin dal suo concepimento, per essere perfetta dimora del Figlio di Dio. Il dogma dell’Immacolata Concezione, proclamato ufficialmente l’8 Dicembre del 1854. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

novena all8217immacolata concezione per chiedere una grazia terzo giorno

© Lalucedimaria.it - Novena all’Immacolata Concezione per chiedere una grazia, terzo giorno

Contenuti che potrebbero interessarti

novena all8217immacolata concezione chiedereNovena all’Immacolata Concezione per chiedere una grazia, primo giorno - Unisciti a noi nella preghiera e invoca Maria per affidarle la grazia che più desideri. Secondo lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Novena All8217immacolata Concezione Chiedere