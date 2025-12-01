Novena all’Immacolata Concezione per chiedere una grazia terzo giorno
Oggi preghiamo il terzo giorno della Novena all’Immacolata Concezione, per rafforzare la nostra fiducia. Affidiamo a Maria, Immacolata, la nostra richiesta con cuore umile e sincero. Maria Santissima fu preservata dal peccato originale sin dal suo concepimento, per essere perfetta dimora del Figlio di Dio. Il dogma dell’Immacolata Concezione, proclamato ufficialmente l’8 Dicembre del 1854. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
