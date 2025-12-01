Novello Cesena Siamo Noi | Il cantiere non riparte il progetto è da ricostruire dalle fondamenta
È di qualche giorno fa la notizia dell'avvio dei lavori nel 2026 del cantiere Novello, un intervento di social housing a Cesena, destinato a offrire abitazioni a canoni e prezzi di acquisto decisamente inferiori rispetto al mercato entro il 2027. Secondo il gruppo Cesena Siamo Noi, però, ci sono. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
