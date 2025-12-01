Novelli pro Pal infanti… Chi è la maestra delle foto alla manifestazione di Genova con i bimbi
Il corteo di Genova del 28 novembre organizzato dal Calp e dall'Usb ha generato molto clamore. In piazza, tra gli altri, c'erano anche Francesca Albanese e Greta Thunberg, "convocate" per avere nomi forti da spendere con i media e a livello internazionale. Ma con loro, in qualche parte del corteo, c'era anche Cinzia Pennati, maestra elementare già candidata alla Regione Liguria nel 2020, tesserata Cgil da 28 anni, come ci ha tenuto a specificare nel post, diventato virale, in cui ha fatto il punto sulla manifestazione. " Sempre fiera della mia scuola e della sua partecipazione ". " W la Daneo (scuola primaria di Genova, ndr). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
ultimo nato di una delle collane più longeve ed amate della divulgazione per ragazzi, LAMPI DI GENIO. Umberto Veronesi e il nemico numero uno di Luca Novelli (Autore) Editoriale Scienza, 2025 Il protagonista dell'ultima novità della collana Lampi di Genio - facebook.com Vai su Facebook