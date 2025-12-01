Nonni a lezione dai carabinieri per difendersi dalle truffe

Nessun carabiniere, avvocato e funzionario può venire a casa vostra chiedendo contanti, gioielli o di spostare soldi dalla cassaforte. Mai. Se succede, fate attenzione: è una truffa. Il comando provinciale dei carabinieri di Rimini continua a portare avanti la campagna contro l’odioso fenomeno dei raggiri agli anziani nel Riminese. E le raccomandazioni dell’Arma restano le stesse: alle prime avvisaglie di telefonate strane bisogna chiudere subito la conversazione e chiamare il 112 da un altro telefono; non si deve mai far entrare sconosciuti in casa; nel caso si sospetti di essere stati presi di mira bisogna andare alla stazione più vicina e denunciare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

